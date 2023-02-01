الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي رئيس جمهورية باكستان الإسلاميةمجلس الوزراء: الموافقة على تسمية عام (2023م) بـ «عام الشعر العربي»فيصل بن مشعل يفتتح مبنى قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيمأمير القصيم يشيد بفعاليات ونشاط مزاد الإبل في محافظة ضريهوزير الثقافة يُثمن موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2023 بــ"عام الشعر العربي"رئيس الصندوق السعودي للتنمية يلتقي عددًا من سفراء المملكة المعينين حديثًا لدى أفريقيا«الكفاءة المالية» تكشف تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023صندوق النقد الدولي يتوقَّع انكماش اقتصاد المملكة المتحدة في عام 2023واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام آخر معاهدة نووية تربطهماوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( النهج السديد ) : يمضي الشق الاقتصادي لرؤية المملكة 2030 قدماً، مدعوماً بتقارير محلية ودولية تثبت صلابته، ومناعته حيال التحديات والأزمات العالمية، مسجلاً نمواً اقتصادياً مضطرداً، يعكس نجاعة التخطيط الحكومي وفاعليته على أكثر من صعيد، كما ويبرهن متانة الأسس الاقتصادية والمالية للمملكة.ورأت أن هذه المعطيات عكسها تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2022م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، حيث أوضح التقرير تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من العام 2022م نمواً بنسبة (5.4 %) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام 2022م نمواً بنسبة (7.8 %) مقارنةً بالعام السابق (2021م).وأضافت : وفي دلالة إحصائية على نجاح خطط تنويع مصادر الدخل الوطني، كشف التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعاً بنسبة (6.2 %) مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية للعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4 %) مقارنةً بالعام السابق (2021م).وزادت : لايمكن قراءة هذه الإحصائيات بمنأى عن الظرف الإقليمي والدولي، إذ أن هذا الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي ترفل فيه المملكة بفضل الله، إنما يدل فضلاً عن حصافة الرؤية الاقتصادية على نجاعة السياسة الخارجية السعودية التي نجحت في تمتين التحالفات الدولية وتنويعها، وتعزيز أوراقها الرابحة سياسياً واقتصادياً، ما بوأها مكانة عالمية متصاعدة، وخولها لعب أدوار كبرى في تعزيز السلم والاستقرار إقليمياً ودولياً، بل والقيام بجهود وساطة ناجحة كما جرى في قضية الإفراج وتبادل مسجونَين بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وغيرها من جهود السلام والاستقرار الناجحة.وختمت : إن نظرة سريعة على خريطة المنطقة تثبت صحة النهج السعودي، الذي يستثمر في المستقبل ورفاهية الأجيال، بعيداً عن نهج الآخرين الذين يستثمرون في الخراب والدمار وقتل آمال الناس في مستقبل سعيد.وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( خلاصات مهمة ) : تشهد النهضة السعودية الحديثة والأداء الاقتصادي القوي، حصاداً متوالياً ومتزامناً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الطموحة في شتى القطاعات، وعلى امتداد جغرافيا الوطن، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.ورأت أن هذه النجاحات تحظى باهتمام عالمي واضح، يعكس الثقة العالية في قدرات المملكة وبوصلتها صوب التفوق في ركائز بناء اقتصاد المستقبل وترسيخ التنمية المستدامة الوثابة، وأيضاً إدراك العالم لأهمية دور المملكة وإسهامها في دعم استقرار الاقتصاد الكوني الذي يواجه تحديات وأزمات كبيرة.. وهنا تكمن أهمية خلاصات تميز تجارب الأمم والدول، وما يسجله التاريخ الوطني والعالمي لها، من قدرة على بلورة أحلامها وتطلعاتها، وترجمتها إلى أرقام إنجاز للحاضر والمستقبل.وختمت : ففي هذه المعادلة تقدم المملكة نموذجها الملهم في كل مجال، والطموح المتصل المعزز لشراكاتها مع الدول المتقدمة، وتحفيز المستثمرين الذين يدركون جيداً أهمية فرصهم في مشاريع الرؤية السعودية، وما حققته التنمية الضخمة من معدلات نمو قياسية، وشهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية في هذا الاتجاه.وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم منظومة الإسكان.. وتعزيز جودة الحياة ) : دعم منظومة الإسكان في المملكة العربية السعودية يأتي أولوية في مستهدفات رؤية 2030 تحقيقا للارتقاء بجودة الحياة بصورة تنعكس إيجابًا على رفاهية المواطن وتلتقي مع طموح القيادة الحكيمة.وأعتبرت أن إعلان الشركة الوطنية للإسكان عن أكبر ضاحية سكنية جديدة بمدينة الـرياض ضاحية الـفرسان والمرحلة الثانية من ضاحية خزام لتصبح أكبر معروض عقاري بالعاصمة الرياض، يأتي امتدادا لدعم وجهود صاحب الـسمو الملـكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالعزيز ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظه الله» لمنظومة الإسكان الـسعودية وهو دعم يحقق مستهدفات برنامج الإسكان في رفع نسبة التملك التي تجاوزت 60 % عام 2020 لتصل إلى 70 % عام 2030 ، ودعم مستهدفات مدينة الرياض لزيادة المعروض العقاري.وبينت أن ضاحية الفرسان تأتي على مساحة 35 مليون متر مربع شمال شرق الرياض وتستهدف بناء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، فيما أعلنت الوطنية عن المرحلة الثانية من ضاحية خزام الواقعة شمال العاصمة الرياض على مساحة تتجاوز 21 مليون متر مربع وتستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية لتستوعب 150 ألف نسمة، ومن المتوقع تسليم أولى الوحدات السكنية في بداية عام 2026 ، وهو ما يهدف لدعم وزيادة المعروض العقاري في المملكة بشكل عام وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، كما تأتي بهدف تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي التي تنفذها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية.وأضافت : الدعم المستمر من سمو ولـي العهد رئيس مجلس الـوزراء «يحفظه الله» لمنظومة الإسكان في تحقيق نجاح رفع نسبة التملك والتي تجاوزت 60 % عام 2020 لتصل إلى 70 % عام 2030 بما يسهم في زيادة المعروض العقاري في مدينة الـرياض. وتوفير مجتمعات سكنية عصرية متكاملة المرافق والخدمات. وتنوع الخيارات السكنية لتلبية رغبات الأسرة السعودية، كذلك توفير وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للقدرة الـشرائية، بالإضافة لتعزيز جودة الحياة في المشاريع والضواحي، وهو ما يلتقي مع مستهدفات الرؤية التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة وتسخير كافة المقومات التي من شأنها تحقيق هذه الغاية.// انتهى //07:02ت م0010