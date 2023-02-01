عام / سمو رئيس الجامعة الإسلامية يستقبل القائم بأعمال سفارة الفلبين بالمملكة
الأربعاء 1444/7/10 هـ الموافق 2023/02/01 م واس
المدينة المنورة ١٠ رجب 1444 هـ الموافق 01فبراير 2023 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، القائم بأعمال سفارة الفلبين بالمملكة روميل روماتو .
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقدم سموه نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية.
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08:50ت م
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