المدينة المنورة ١٠ رجب 1444 هـ الموافق 01فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، القائم بأعمال سفارة الفلبين بالمملكة روميل روماتو .وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقدم سموه نبذة تعريفية عن الجامعة ومساراتها العلمية والبحثية المختلفة، ورسالتها العالمية لخدمة الدين الإسلامي والمجتمع، والدور الذي تقدمه للطلاب الوافدين من أبناء الأمة الإسلامية.// انتهى //08:50ت م0012