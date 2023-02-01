القدس المحتلة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واجتماعه برئيس دولة فلسطين محمود عباس، الذي طالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف الإجراءات أحادية الجانب بما يشمل الاستيطان، والضم الفعلي للأراضي، وإرهاب المستوطنين، واقتحام المناطق الفلسطينية، وما يرافق ذلك من عمليات التطهير العرقي .وسلطت الضوء على إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن تقديم مساعدات إضافية للأونروا بقيمة 50 مليون دولار، ودعوته لوقف التصعيد.وتطرقت الصحف إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات استهداف المنازل والمنشآت الفلسطينية وحملة الاعتقالات التي طالت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية، والفعاليات الشعبية المتواصلة في القدس رفضاً لمخططات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازل في قرية جبل المكبر جنوب القدس، وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر.واهتمت الصحف الفلسطينية بالانتعاش الحاصل في الاقتصاد الصيني، مع تأكيد الخبراء أن الاقتصاد الصيني سيتوسع بنحو 6 في المائة هذا العام، وأن النمو سيصبح أكثر ثباتًا في عام 2024 مع خروج الصين من آثار وباء كورونا، الذي استمر لثلاث سنوات.// انتهى //10:24ت م0026