الأحساء 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، خلال المجلس الأسبوعي "الثلاثائية" بمقر المحافظة أمس، مدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف العرادي ومدير فرع مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة تركي الطريفي وعدداً من منسوبي المكتب ورؤساء الأندية الرياضية واللاعبين، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومسؤولي الجهات الحكومية والأعيان والمهتمين والمختصين.نوّه سموّه بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم واهتمام القيادة الحكيمة - أيدها الله - ، مؤكداً أن محافظة الأحساء تحظى بالكثير من الإمكانيات والمواهب الرياضية، متمنياً للجميع التوفيق.بدوره أشاد العرادي بالدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه وسمو وزير الرياضة وسمو محافظ الأحساء على دعمه لمكتب فرع الوزارة بالمحافظة، مشيراً إلى أن مكتب الشرقية نفذ عدد من البرامج والفعاليات خلال العام المنصرم.من جهته أبان الطريفي أن ما تحضى به الرياضة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والدعم الكبير من سمو وزير الرياضة، مشيراً إلى عدد من الأنشطة والفعاليات نفذها المكتب خلال العام المنصرم ومنها إقامة أكثر من ٧٠٠ مباراة وعدد من البطولات الفردية والجماعية.وأضاف أنهُ تم إعادة هيكلة المكتب بعدد من الأقسام وهي قسم الأنشطة والفعاليات وقسم الأندية وقسم التراخيص والتفتيش وعدد من الخطط والفعاليات القادمة التي سوف ينفذها المكتب في عدد من الالعاب بالتنسيق مع عدد من الاتحادات الرياضية ، مؤكداً حرص المكتب على رفع نسبة ممارسة الرياضة لدى المجتمع.وقدّم الطريفي لسموّه شرحاً مفصلاً يوضح إنجازات المكتب في مختلف الألعاب لأندية الأحساء، وجهود المكتب في تنفيذ عدداً من البطولات خلال العام الماضي، وعدد من الإحصائيات التي شملت الألعاب الفردية والجماعية.وقلّد سموّه الشارة الدولية للحكم الدولي سعد السبيعي، بمشاركة زملاءه في اللجنة الحكام بمحافظة الأحساء، متمنياً سموّه له التوفيق في مشواره في تحكيم مباريات كرة القدم, كما هنأ سموّه أبطال الأحساء أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية المشاركين في دورة الألعاب السعودية.فيما قدم مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية ومدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء لتكريم أبطال الألعاب السعودية وتقليد الحكم الدولي سعد السبيعي الشارة الدولية وإتاحة الفرصة لمكتب وزارة الرياضة بالأحساء بالتعريف ببطولاته وإحصائياته، وهذا الدعم غير مستغرب من سموّه.// انتهى //10:30ت م0027