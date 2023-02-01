القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بموسكو، التي تناولت سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في كلٍ من سوريا وليبيا، والوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الدول النامية.وأشارت إلى تأكيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك الدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في البلاد.وسلطت الضوء على مباحثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، لبحث سُبل خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه في الوقت ذاته إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبل المكبر في جنوب شرق القدس.وتحدثت عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور الباكستانية إلى 93 شخصًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 170 آخرين.// انتهى //10:32ت م0028