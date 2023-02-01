إسلام آباد 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاحها في التصدي لهجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية تابعة لحركة طالبان باكستان الإرهابية أمس على أحد مراكزها في مدينة "ميانوالي" بإقليم البنجاب.وأوضح مفتش عام شرطة البنجاب عثمان أنور، أن مجموعة مسلحة نفذت هجوماً كبيراً على مركز للشرطة في "ميانوالي" وحاولت اقتحامه، ولكن رجال الأمن كانوا في حالة تأهب وتصدوا للهجوم وأجبروا المهاجمين على الفرار، بعد استمرار تبادل إطلاق النار بين الطرفين لنحو ساعتين.وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية في صفوف قوات الأمن، وأن حركة طالبان باكستان الإرهابية تبنت مسئولية الهجوم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق أمني لشن عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن المسلحين.// انتهى //10:39ت م0030