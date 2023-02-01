الباحة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأطلق فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة أمس، برنامج "معالي المحافظ"، الذي يهتم بنشر ثقافة الإسعافات الأولية والتدريب على أهم الإسعافات الأولية للفئة العمرية ما بين 14-8 عامًا بنين وبنات.ويتضمن البرنامج تدريب مجموعه من الاطفال على إتقان المهارات و أهم مبادئ الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي وحالات الاختناق وانسداد مجرى الهواء، بالإضافة إلى إسعافات الإصابات الأكثر شيوعًا مثل الكسور، والنزيف، والحروق، إلى جانب التدريب على إسعاف الحالات الطارئة مثل حالات الصرع والربو، وطريقة تقييم الحالات الإسعافية وطلب المساعدة الفورية عن طريق الاتصال على الرقم 997.وأكد مدير الفرع الدكتور ثامر اسماعيل يتيم، بأنه سيتم من خلال البرنامج التدريبي تعريف المشاركين على مجالات التطوع في الهيئة، والمبادئ الأساسية السبع للحركة الدولية للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتقديم دورات عن مهارات الإلقاء والخطابة على يد نخبة من المدربين المتخصصين في تطوير الذات للأطفال، كما سيتم إعداد الأطفال المشاركين كمدربين على الإسعافات الأولية ليتمكنوا من تدريب أقرانهم بالمدارس، والتطوع للمشاركة في أعمال الهيئة التطوعية، وتمثيل المملكة في المحافل والمشاركات الدولية.// انتهى //10:40ت م0031