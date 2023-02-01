إسلام آباد 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، توالي الإدانات الدولية للتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، وارتفاع حصيلة ضحاياه إلى 100 قتيل.وأخبرت عن عزم رئيس الوزراء شهباز شريف، على عقد جلسة مغلقة للجمعية الوطنية، بحضور القيادة العسكرية والأمنية لمناقشة موجة الإرهاب التي تشهدها باكستان، وتبني إستراتيجية وطنية بالإجماع للتعامل مع الإرهاب.واهتمت صحف الأربعاء بتصريح وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، الذي أكد فيه التزام بلاده بإكمال برنامج صندوق النقد الدولي وتحقيق شروطه لتحسين الاقتصاد الوطني.وتطرقت إلى رغبة الصين في إنشاء منطقة تجارية حرة في منطقة الخليج العربي، لتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الخليج، مشيرةً إلى تحذير أذربيجان لمواطنيها بشأن السفر إلى إيران بعد الهجوم الدامي على سفارتها في طهران الأسبوع الماضي.// انتهى //10:41ت م0032