لندن 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء نقابات العمال إضراب لأكثر من نصف مليون موظف من قطعات مختلفة بسبب خلافات حول زيادة الأجور وظروف العمل.وأشارت إلى توصل الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن السياسات الجمركية في إقليم أيرلندا الشمالية، في خطوة ربما تقود لحل شامل للقضايا العالقة منذ خروج بريطانيا من المجموعة الأوروبية.واستعرضت صحف الأربعاء ارتفاع تكلفة المعيشة بمعدلات عالية جراء زيادة فواتير الطاقة بنحو ٧٨٨ جنية إسترليني هذا العام وارتفاع أسعار الخضروات بأعلى معدلات منذ بدء السجلات.ونقلت تأكيد وزارة المالية عزمها المضي قدماً في تطبيق لوائح منظمة لعمليات تبادل العملة الرقمية "بتكوين" على الرغم من الإشكالات العديلة التي واجهت المستثمرين في المجال مؤخراً.وأخبرت صحف لندن عن إنهاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، جولة في الشرق الأوسط دون تحقيق أي اختراق للحد من التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.// انتهى //10:42ت م0033