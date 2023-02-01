سكاكا 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسكرَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، فريق العمل بالإدارة العامة للموارد البشرية بالإمارة بمناسبة حصول الإمارة على نسبة ( ١٠٠%) على منصة "التزام"في مؤشر جودة البيانات الوظيفية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢م، وسلَّم سموه درع التكريم لوكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، بحضور المشرف العام على إدارة الموارد البشرية أحمد الجوير وفريق العمل، تقديراً لجهودهم.وأشار سموه خلال التكريم إلى أن الإنجاز هو أحد ثمار الجهود المبذولة في الإمارة للارتقاء بالعمل وجودة الأداء، وتكاتُف الجميع في تحقيق النتائج المتقدمة في منظومة الموارد البشرية، مشيداً بجهود فريق العمل في إدارة الموارد البشرية التي جعلت إمارة المنطقة من إمارات المناطق المتقدمة والمتميزة في مؤشر جودة البيانات الوظيفية لعام 2022، وحاثَّـاً الجميع على الاستمرار بهذا النهج.من جانبـه، ثمَّن وكيل الإمارة لسمو أمير المنطقة دعمه المستمر لمنسوبي الإمارة وتحفيزهم الدائم بما يحقق التطلعات المأمولة.// انتهى //10:46ت م0034