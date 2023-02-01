الخرطوم 10 رجب 1444هـ الموافق 01 فبراير 2023 واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بلقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالمبعوث الخاص لشؤون اللاجئين بالقرن الأفريقي محمد عبدي عافي، تناول قضايا النزوح واللجوء وإنعكاساتها على الدول المضيفة.وعرجت الصحف، على تأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، خلال كلمته في مؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان، أهمية الوصول لاتفاق سياسي بين المكون العسكري والمدني في الخامس من ديسمبر، والتزامهم المستمر بدفع العملية السياسية.وأشارت صحف الأربعاء، إلى اطلاق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع 41 شريكًا، نداءًا للحصول على تمويل لتقديم مساعدات لـ 900 ألف لاجئ في السودان.وأبرزت صحف الخرطوم، لقاء عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي الصادق، بوفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر برئاسة مستشار رئيس الاتحاد الدكتور عباس قوليت.// انتهى //10:53ت م0035