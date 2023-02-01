القدس المحتلة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسنظم فلسطينيون صباح اليوم، فعاليات شعبية في قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، المهددة بالهدم والتهجير، للتأكيد على رفضهم وتصديهم لكل مخططات الهدم والتهجير الإسرائيلية.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا في تصريح له، إن الفعاليات الشعبية والاعتصام المفتوح في الخان الأحمر سيستمر، للتصدي لقرارات التهجير والاقتلاع، التي تستهدف أهالي الخان الأحمر .ولفت النظر إلى أن الاحتلال يهدف من هدم قرية الخان الأحمر، الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرقي القدس حتى أريحا، وإقامة أحزمة استيطانية فيها، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال هدمت 37 منزلاً ومنشأة في القدس منذ بداية العام الجاري.في السياق ذاته، جدد مستوطنون اليوم، من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اقتحام أحياء في القدس، وتنفذ حملة اعتقالات في المنطقة.// انتهى //11:01ت م0038