جدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسرأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم بمقر المحافظة، اجتماعاً لمناقشة "الدراسات البيئية عن محافظة جدة", بحضور نائب المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة عبدالله السلمي، وعددًا من منسوبي المركز.واطّلع سموّه خلال الاجتماع، على عرض موجز عن الجهود التي يبذلها المركز سعياً لتحقيق الرّيادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة، والإسهام في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة.وشدد الأمير سعود بن جلوي على أهمية المركز الرقابي بالمحافظة، ودوره في متابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات لتقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.// انتهى //12:17ت م0063