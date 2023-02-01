جيزان 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستشهد فعاليات مهرجان شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والمقام بشاطئ المدينة، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا من داخل المنطقة وخارجها للاستمتاع بالعديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية، والمرسم الحر والأسر المنتجة، وغير من الفعاليات البحرية، التي تستمر لمدة 45 يوماً.ويتيح المهرجان من خلال ركن " السلامة المرورية وثقافة الطريق "، الفرص للأطفال من عمر ٧ سنوات إلى ١٢ سنة لتعلم القيادة الآمنة للسيارة، وسط اهتمام واضح من الزوار الذين حرصوا على اصطحاب أطفالهم الذين خصص لهم المهرجان جانباً من فعالياته.ويهدف الركن إلى توعية وتعريف الأطفال بأهمية السلامة المرورية، وزرع أساسيات الوعي المروري لديهم عن طريق قيادة السيارات الصغيرة داخل مضمار تم تخصيصه لممارسة القيادة واتباع الأنظمة المرورية بطريقة جمعت بين التعليم والتشويق لدى الأطفال، وتنتهي بحصول الطفل على رخصة قيادة تذكارية مما يسهم في تشجيعه على التقيد بأنظمة السلامة من خلال ربط الحزام، وعبور الشارع من الأماكن المخصصة للمشاة، وغيرها من الأنظمة والقوانين المرورية.// انتهى//12:41ت م0066