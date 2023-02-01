القدس المحتلة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي 94 منزلاً ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري.وقالت الهيئة في تقرير لها، إن عمليات الهدم تركزت في القدس والخليل وأريحا، لافتةً أن الاحتلال سلم كذلك 55 أمر هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية هذا العام .وأكدت هيئة مقاومة الجدار أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا الشهر الماضي 700 اعتداء على الشعب الفلسطيني، وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا بتجريف نحو 541 دونماً الشهر الماضي بهدف الاستيلاء عليها، واقتلاع وإتلاف 758 شجرة، ضمن الخطة الممنهجة لتوسيع الاستيطان، وتطبيق عملية الضم.// انتهى //12:43ت م0067