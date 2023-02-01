الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي الدكتور أحمد الشهري، وأعضاء الجمعية.واطلع معاليه على تعريف عن الجمعية وأعمالها وأهدافها في تعزيز الهوية الوطنية، وتقديم الاستشارات والدراسات المتخصصة في القضايا الوطنية، والإسهام في نشر الأعمال التطوعية المتخصصة.// انتهى //12:47ت م0068