بروكسل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأظهرت بيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن السيارات الكهربائية بالكامل شكلت 12.1 % من إجمالي السيارات المباعة في الاتحاد الأوروبي عام 2022م بزيادة 28 % عن 2021.وحققت النماذج الهجينة حصة سوقية بلغت 22.6 % العام الماضي.وانخفضت الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بالديزل إلى 16.4 % من المبيعات في الاتحاد الأوروبي العام الماضي من نحو نصف المبيعات في عام 2015.// انتهى //12:50ت م0070