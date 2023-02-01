بغداد 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى الملحق التجاري السعودي في بغداد فيصل بن عبدالعزيز الحماد، بمدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية المهندس عادل المسعودي.وتم خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وأكد الحماد خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين من خلال مشاركة المملكة العربية السعودية في دورة معرض بغداد الدولي المقبل، والمعارض المتخصصة المقامة في بغداد والمحافظات العراقية.وبين حرص المملكة على توفير الدعم والمساندة للعراق لإقامة المشاريع الاستثمارية والمعارض المتخصصة داخل العراق، مشيرا إلى أن مشاركة المملكة في تلك المعارض الاستثمارية ستنعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.وفي الختام، زار الملحق التجاري أجنحة الشركات السعودية المشاركة في معرض الطاقة الثامن المقام على أرض معرض بغداد الدولي، وأبدى سعادته لما وجده من اهتمام وحسن تنظيم.مما يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، حيث تسهم الملحقيات في تعزيز الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ويبلغ عدد الملحقيات التجارية القائمة 20 ملحقية تجارية.// انتهى //13:01ت م0073