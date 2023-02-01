الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسغادرت بعثة المنتخب السعودي للغطس لفئة الناشئين إلى دولة هولندا، للمشاركة في "بطولة ايندهوفن الدولية", إلى جانب 25 منتخبًا, وذلك خلال الفترة من 2 - 6 فبراير الجاري.وتضم بعثة المنتخب اللاعبين خالد الغامدي، وأحمد يحيى، ويزن نعيم، ووليد الشمراني، وأياد عويس، ومعاذ عويس، والمدرب عمرو وهدان، ومساعد المدرب جلال راجح، وإداري المنتخب عبدالله عسيري، والحكم عثمان عويس.// انتهى //13:05ت م0075