الدمام 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة عصام المهيدب، يرافقه الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال وإنجازات التجمع الصحي الأول.ونوه سموه خلال الاستقبال، بالدور الذي تقوم به الحكومة الرشيدة -أيدها الله - في تطوير المنظومة الصحية ورفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين، مثمناً جهود التجمعات الصحية في الرعاية الأولية.من جانبه، قدم المهيدب الشكر لسمو نائب أمير الشرقية على اهتمامه ودعمه لأعمال ومشاريع التجمعات الصحية.// انتهى //13:07ت م0076