حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، رئيس جمعية "درب" الدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز، وعضو مجلس إدارة الجمعية اللواء الدكتور عبدالعزيز العبيداء.واطلع سموّه خلال الاستقبال على فكرة تأسيس الجمعية، وأبرز أهدافها وخططها المستقبلية.من جهته أوضح الدكتور القويز أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في مجال مسارات ورحلات المشي، ودورها التعريفي بالمواقع السياحية، معربًا عن شكره لسمو أمير منطقة حائل، وسمو نائبه على الدعم والمساندة للجمعية وبرامجها.// انتهى //14:24ت م0104