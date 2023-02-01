الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأعلنت هيئة فنون الطهي , اليوم, إطلاق المرحلة الأولى من مشروع المأكولات الشعبية مع مطلع شهر فبراير الحالي في كلٍ من مدينتي الرياض وجدة, كمشروعٍ مستدام يدعم ويحفز مقدمي المأكولات الشعبية، وذلك في منطقةٍ مخصصة بأجنحة ثابتة مجهزة بأحدث المعدات، ومصممة بهويةٍ عصرية مبتكرة تتناسب مع طبيعة المكان، وذلك في كل من حديقة الأربعين في جدة البلد، وحديقة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض.وأوضحت الهيئة أنه سيتم منح العاملين على المشروع رخصة المأكولات الشعبية, لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسية ولصُنع أفضل تجربة للسياح والزوار بالمملكة بتحديد أماكن مخصصة يتواجد بها أفضل مقدمي المأكولات الشعبية، إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمع حولها.ويهدف المشروع إلى تحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية، وتقنين العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات المعمول بها داخل المملكة، والاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى والخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.ويأتي هذا المشروع ضمن إستراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز الهوية الثقافية ودعم وتحفيز القطاع الخاص، وخلق فرص العمل للمجتمع للارتقاء بجودة حياة المواطن.// انتهى //14:28ت م0106