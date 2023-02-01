الدمام 10 رجب1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الحالي، 17 جولة ميدانية على المنشآت الغذائية في محافظة القطيف تم خلالها زيارة ١٢٩ منشأة، وذلك ضمن الحملة التوعوية والتفتيشية التي نفذتها الفرق الرقابية بعنوان (منشآت متميزة)، بمشاركة ميدانية من رؤساء البلديات الفرعية.وأوضحت الأمانة أن هذه الحملة تهدف للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية والغذائية، وذلك من خلال البرامج التوعوية الخاصة بتطوير وتأهيل المنشآت وتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات اللازم متابعتها لضمان سلامة الغذاء وجودة المعروض، والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم.وأشارت إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط مجموعة من المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة ومخالفات الشروط الصحية للتجهيزات والتخزين والتعبئة، إضافة إلى تداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، وتم مصادرة ١٥ كيلو جرام من المواد غذائية منتهية الصلاحية، وإيقاف منشأة عن العمل وإحالتها للجنة التأهيل، وإغلاق ١١ منشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليهم.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال قنوات التواصل أو مركز البلاغات ٩٤٠.// انتهى//14:31ت م0108