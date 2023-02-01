حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد الركن بدر بن مدري الثقفي رتبته الجديدة.وهنأ سموه العقيد الثقفي، متمنيًا له التوفيق.من جهته أعرب قائد قوات الطوارئ بالمنطقة عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الثقة والدعم، سائلًا الله أن يديم على الوطن الأمن والأمان.// انتهى //14:40ت م0110