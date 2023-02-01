القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستَسلّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية اليوم من نظيره الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، تضمنت التأكيد على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها على مختلف الأصعدة، لاسيما على التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع وزير الدفاع الوطني الموريتاني الفريق "حنن ولد سيدي"، الذي يزور القاهرة حاليًا.وأوضح المُتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في تصريحٍ له، أن اللقاء تناول بحث سُبل تفعيل التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية، وكذلك التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بين البلدين.// انتهى //14:47ت م0112