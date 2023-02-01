الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان جيينبيك قولوبايف.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تعزيز العمل المشترك تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //14:54ت م0115