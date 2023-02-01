الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسكرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي اليوم, الفائزين في الدورة الرابعة عشر لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون 2022م.جاء ذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الوزارة بالرياض، بحضور معالي رئيس جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبد الله بن ناصر البدر، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية أمين عام الجائزة الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي.وشهد الحفل تكريم الفائزين في فروع الجائزة المختلفة، إذ حصل على جائزة الباحث المتميز هذا العام كل من: الدكتور أحمد إبراهيم الشيخ من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، والدكتور إبراهيم محمد العشماوي من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، فيما نال جائزة أفضل طبيب بيطري سعودي في مجال الوبائيات والأمراض المعدية، الدكتور حسن بن أحمد العلق من وزارة البيئة والمياه والزراعة.فيما فاز بجائزة أفضل طبيب بيطري خليجي، الدكتور ثني بن عبيد الشكيلي من سلطنة عمان، وحصلت على جائزة أفضل طبيبة بيطرية خليجية، الدكتورة شيرين بنت عادل القزاز من البحرين، كما حصل على جائزة الطالب المتفوق في الطب البيطري كل من: الطالب محمد بن فيصل الوجيه من كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل، والطالب ثامر بن صالح المزيد من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم.وأوضح معالي رئيس جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي أن جائزة المراعي للطب البيطري وضعت بصمة متميزة لإبراز الوجه العلمي للطب البيطري في المملكة ودول الخليج، وحققت حضورًا واسعًا وشهرة إقليمية متميزة، مؤكدًا أن الجامعة ومن منطلق هويتها المؤسسية تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية على المستويات كافة وفق مستهدفات رؤية 2030.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية الدكتور صلاح الشامي:" إن أمانة الجائزة في هذا العام حددت تخصص الأمراض المعدية والوبائيات لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة، وعلى الثروة الحيوانية، والعمل على تنميتها وزيادة معدلات الإنتاج إسهامًا في تحقيق الأمن الغذائي، وبما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني"، مؤكدًا أن الجائزة تُعد حافزًا ومشجعًا للأطباء البيطريين لبذل مزيد من الجهود والعطاء في خدمة المهنة والارتقاء بمستواهم المهني.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الأستاذ عبد الله بن ناصر البدر أن الجائزة تُعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الشركة منذ أكثر من عقد كامل؛ لدعم وتعزيز الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة والخليج العربي، منوهًا بدورها الفعال في الدفع بمهنة البيطرة محليًا وإقليميًا، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.يذكر أن جائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي انطلقت في عام 2010م؛ بهدف التأكيد على الدور الفاعل للطبيب البيطري في حماية الصحة العامة للثروة الحيوانية في المملكة، وإظهار الوجه المشرق لمهنة الطب البيطري ودعمها على المستويات كافة، وإحداث تأثير على المستقبل البيئي والغذائي في المملكة، ودول مجلس التعاون.// انتهى //14:57ت م0116