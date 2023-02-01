الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسصُنفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول ضمن أفضل 5 منشآت صحية في المملكة حيث جاءت في الترتيب الثالث محليًا، والمركز 88 ضمن 250 مركزاً على مستوى العالم، وذلك حسب تقرير براند فاينانس (Brand Finance) لأفضل مؤسسات الرعاية الصحية عالميًا لعام 2023م.ويعمل التقرير على تصنيف أكثر من 500 مستشفى حول العالم؛ بناءً على أكثر من 30 مؤشر أداء متعدد تفحص الرعاية الصحية ومراكز الأبحاث والتعليم، وظهرت نتائجه بعد استطلاع أراء آلاف الممارسين الصحيين في أكثر من 40 دولة.وتقّيم براند فاينانس (Brand Finance) سنوياً أكثر من 5000 منشأة في شتى القطاعات حول العالم، وتهدف من خلال ذلك إلى دعم المنشآت في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية.‏ويأتي تصنيف مدينة الملك سعود الطبية نتيجة الدعم غير المحدود الذي تتلقاه منشآت تجمع الرياض الصحي الأول من لدّن الحكومة الرشيدة لتقديم الرعاية الشاملة والفعّالة والمتكاملة التي تقوم على صحة الفرد والمجتمع، والمواطن والمقيم.يذكر أن "سعود الطبية" أكبر كيانات تجمع الرياض الصحي الأول، محققة بذلك الجزء الكبير والأعظم من رحلة التحول في النظام الصحي، ضمن جهود تكاملية ومشتركة تحت مظلة اتحاد واحد، وشبكة صحية متكاملة مترابطة.// انتهى //15:01ت م0117