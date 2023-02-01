المنامة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,921.42 بانخفاض وقدره 6.83 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 658.18 بانخفاض وقدره 0.35 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 14 مليونا و184 ألفا و526 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و300 ألف و765 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 88 صفقة.// انتهى //15:01ت م0118