الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسعُقدت ضمن أعمال ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2023, الجلسة الأولى بعنوان "بناء مفهوم وثقافة المسؤولية".وتناول المشاركون قيم وثقافات المجتمعات والأعراف والمبادئ, وأعلن خلال الجلسة قرب إطلاق منصة "المسؤولية الاجتماعية" التي تضم جميع المبادرات واحتياجات المجتمع، وتجمع المؤثرين في المسؤولية الاجتماعية والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.فيما ناقشت الجلسة الثانية "مساهمة الشركات في جائحة كورونا"، متطرقة إلى أهمية وجود تشريع يلجأ إليه ممارس المسؤولية الاجتماعية من شركات وأفراد، حيث إن التشريعات تسهم في تحسين ثقة المواطنين بالأعمال التجارية، وربط الشركات بالتنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.يذكر أن الملتقى يعقد خمس جلسات على مدار يومين، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، إضافة لنشر الوعي العام حول قضايا المسؤولية المجتمعية ورصد تجارب المسؤولية المجتمعية لدى الجهات ذات العلاقة.// انتهى //16:29ت م0151