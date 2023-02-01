حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسيشهد منتزه المغواة الوطني غدًا, انطلاق رالي حائل تويوتا 2023 الدولي بنسخته الـ19، للعام الثامن عشر على التوالي، منذ انطلاق الرالي في عام 2006م، حيث يشكل منتزه المغواة الوطني معلماً بارزاً من معالم مدينة حائل، كونه يمثل في طياته هوية المعمار الحائلي من خلال تصميم بنائه الذي يجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر.وخصصت أمانة منطقة حائل المنتزه الذي تم افتتاحه 2006 بمساحة بلغت نحو خمسة ملايين متر مربع، لإقامة العديد من الاحتفالات الوطنية والرسمية، ويشتمل على خيمة كبيرة تتسع لنحو 700 شخص، وساحة عروض على مساحة تبلغ خمسة آلاف متر مربع، ومدرجات تتسع لنحو 5 آلاف شخص، وصالة داخلية مساحتها نحو ألفين وستمائة متر مربع، ومواقف مركبات تتسع لنحو 10 آلاف مركبة، وخدمات مساندة مثل: غرف الاستقبال، والمغاسل، ودورات المياه، والمسطحات الخضراء.وبيّن أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، أن الأمانة وقعت مؤخراً عقد استثمار سياحي وترفيهي لواجهة حائل، وهي المنطقة المحيطة بمنتزه المغواة مع شركة العثيم لاستثمار مساحة بلغت أكثر من مليوني ومئتي ألف متر مربع من منتزه المغواة، وذلك على هامش مبادرات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، لافتاً إلى حرص الأمانة على رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية للمنطقة، والتسويق للفرص الثمينة المتاحة التي تهدف لتنمية المدينة وتحسين جودة الحياة فيها.// انتهى //16:32ت م0153