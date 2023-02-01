الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة اليوم, بالرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم.وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.وأكد معاليه أن الوزارة حريصة على الشراكات مع القطاعات غير الربحية، وستقدم كل الدعم اللازم لتحقيق أهدافها فيما يخدم الإسلام والمسلمين، كما تسعى للشراكات المتميزة في خدمة المجال الدعوي وتفعيل دور القطاع غير الربحي في هذا المجال.// انتهى //16:37ت م0155