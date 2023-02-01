كابل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.وجرى أمس توزيع 400 سلة غذائية في مدينة بُل علم مركز ولاية لوجر، استفاد منها 400 أسرة بواقع 2.400 فرد.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.// انتهى //16:37ت م0156