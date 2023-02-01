عمّان 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع الحقيبة المدرسية في ثمان محافظات بالأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تزويد 29.881 طالبا وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين بالمستلزمات الدراسية الأساسية.وأوضح مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري بأنه سيتم المساهمة في تغطية 80% من المحافظات الأردنية من خلال تنفيذ مشروع توزيع الحقيبة المدرسية على الطلاب والطالبات السوريين المحتاجين، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والتخفيف من الآثار الناجمة من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تواجه أهالي الطلبة المستفيدين من المشروع.من جانبه قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: "ننفذ اليوم مشروع الحقيبة المدرسية وبدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز قطاع التعليم وحرصا على الوصول إلى الطلاب الأشد ضعفا وتوفير احتياجاتهم التعليمية والتي لها أكبر الأثر في التهيئة النفسية والاجتماعية للطلبة وإعانة أولياء الأمور في شراء المستلزمات المدرسية وتخفيف العبء المادي الملقى على كاهل الأسر".وتأتي هذه المساعدات ضمن منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في مختلف مواقع تواجدهم.// انتهى //16:39ت م0157