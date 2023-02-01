القطيف 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسالتقى محافظ القطيف إبراهيم الخريف , اليوم , بوكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد.واستمع الخريف خلال اللقاء، لنبذة عن الجهود التي تبذلها الوزارة في عملية تحول لجان التنمية لجمعيات وجهود الوزارة فيما يخص تنمية قطاع الجمعيات على المستوى الاجتماعي والربط المعلوماتي بين الوزارة مع الجهات ذات العلاقة وهو ما يسمى بالخارطة الحرارية، الذي يهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي، ويمكّن الجهات من الاستفادة من الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير.حضر اللقاء مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل.// انتهى //16:39ت م0158