اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يُوزّع 350 سلة غذائية في منطقة دادو بباكستان
الأربعاء 1444/7/10 هـ الموافق 2023/02/01 م واس
إسلام آباد 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 350 سلة غذائية، استفاد منها 2.450 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.
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16:43ت م
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