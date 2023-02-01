إسلام آباد 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 350 سلة غذائية، استفاد منها 2.450 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.// انتهى //16:43ت م0162