القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسلقي جناح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المشارك في النسخة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 إقبالاً كثيفاً من رواد المعرض وزواره، من الأكاديميين والطلاب والباحثين الراغبين في إقتناء الكتب والبحوث العلمية المؤلّفة والمترجمة المتخصصة في الدراسات الإسلامية والشرعية وعلوم اللغة العربية التي يزخر بها جناح الجامعة المشارك بالمعرض هذا العام.وقال مسؤول جناح الجامعة الإسلامية المشارك في المعرض عميد شؤون المكتبات الدكتور حمد بن طالع العلوي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، إن جناح الجامعة يتزين بإصدارات بلغت 77 كتاباً وإصداراً علمياً في علوم الشريعة، والعقيدة، وعلوم القرآن والتفسير، والحديث النبوي، والتاريخ الإسلامي، واللغة العربية، والأدب العربي.وأضاف أن الجناح يتضمن أيضاً مجموعة من الإنتاجات والإصدارات العلمية الحديثة تصل إلى 10 إصدارات، منها: "الأحاديث الواردة في الوعد بطوبى"، و"الإيثار بمعرفة رواة الآثار للحافظ ابن حجر العسقلاني"، و"الصحبة والمجالسة في التربية الإسلامية"، و"مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور"، و"نظرية أصول المعاني في مقاييس اللغة لابن فارس"، و"إيضاح المبهم من لامية العجم"، و"سلسلة فضائل الصحابة"، و"مسائل الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه"، وكذلك كتاب "الإحصاء بلغة سهلة" الذي يأتي ضمن جهود الجامعة في مجال الترجمة، فضلاً عن أكثر من 25 إصداراً حديثاً قيد الطباعة والنشر.وأشار إلى الدعم الدائم من سمو رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان في مشاركة الجامعة الإسلامية بمعارض الكتاب الدولية، ومنها معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ كونه من أكبر المعارض الثقافية في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، مبيناً أن الجامعة الإسلامية من أعرق وأقدم الجهات الحكومية في المملكة التي أسست لثقافة معارض الكتاب، حيث تقيم الجامعة معرضاً سنوياً للكتاب على مدار 37 عاماً، لذلك كانت مشاركتها في المعارض والمحافل الثقافية العربية والدولية مؤثرة من خلال إصداراتها ونتاجها العلمي والفكري المُحّكم في التخصصات الإسلامية والشرعية وعلوم اللغة العربية.وأوضح أن الجامعة الإسلامية تواكب التحول الرقمي والإلكتروني من خلال نشر الكتب والأبحاث العلمية عبر منصتها الرقمية "منصة النتاج العلمي" التي تم تدشينها عام 2018م، حيث يستطيع أي باحث الاطلاع عليها والاستفادة منها، إضافة إلى جهود عمادة شؤون المكتبات في رقمنة أكثر من ألفي مخطوط أصلي، وتأسيس قاعدة بيانات رقمية تحتوي على أكثر من 9,000 رسالة علمية ماجستير ودكتوراه.وبشأن حالة الحراك الثقافي والفكري والأدبي في المملكة العربية السعودية وتأثيرها على دور النشر المحلية والعالمية، نوّه مسؤول جناح الجامعة الإسلامية المشارك في المعرض بازدياد عدد معارض الكتاب التي تحتضنها مدن المملكة، منها: معرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض المدينة المنورة للكتاب، ومعرض جدة للكتاب، ومعرض القصيم للكتاب، ومعرض جازان للكتاب، وغيرها من المعارض التي تدعم حركة التأليف والنشر وتدعم الكاتب والمؤلِّف السعودي، كما تؤدي دوراً رئيساً في نشر الثقافة والفكر والمعرفة بشكل عام، ونشر الإرث التاريخي والجغرافي والثقافي والفكري والحضاري للمملكة العربية السعودية بشكل خاص.// انتهى //16:48ت م0163