الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأطلقت جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان ممثلةً برئيس مجلس إدارتها صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز اليوم، حملة للتبرع بالدم، وذلك في بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.وتأتي الحملة ضمن فعاليات حملة فبراير لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال تحت شعار "سند لأطفالنا".وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وأهميته في إنقاذ حياة الكثيرين، إضافة إلى زيادة حس المسؤولية تجاه المجتمع وتجسيد روح التعاون بين أفراده.// انتهى //17:17ت م0169