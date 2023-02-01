العلا 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسيعيش زائر محافظة العلا تجربة فريدة من نوعها في مساء الحِجر، للتعرف على حياة وحضارات الأنباط التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حيث بقيت آثارهم ظاهرة وسط الجبال الشامخة .ويتجول الزائر في مساء الحِجر عبر عربات الخيل الخشبية والسيارات المكشوفة، للتعرف على الشواهد الأثرية والنقوش والكتابات التاريخية والمقابر الحِجرية بمسار الفنون الصخرية، والجلوس على ضوء الشموع، حيث توجد مساحات للجلوس مستوحاة من الحضارة النبطية تحت السماء المرصعة بالنجوم .وتعد منطقة "الحِجر"من أهم وأبرز المواقع في محافظة العلا، والموقع السعوديّ الأوّل الّذي أدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لما تحويه من آثار واضحة لمدافن الدولة النبطيّة المنحوتة داخل الجبال، وزخرفت من الخارج بنقوش دقيقة، تحمل في طيّاتها حضارة عريقة وقصص خالدة .كما تقدّم الهيئة الملكية لمحافظة العلا في هذا الموسم العديد من البرامج والفعاليات النوعية والمختلفة والتي تلبي من خلالها رغبات جميع الزوار .// انتهى //17:26ت م0170