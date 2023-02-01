الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي داتو أريوان بن بهين يوسف وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المتعلقة بالبيئة والمناخ وجهود المملكة ومبادراتها في هذا المجال خاصة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر .حضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.// انتهى //17:48ت م0172