نجران 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو وزير الداخلية، لمنسوبي حرس الحدود بمنطقة نجران.وأكد سموه خلال تفقده اليوم قوات حرس الحدود في مواقع ميدانية حدودية بقطاع سقام وزيارة مقر قيادة حرس الحدود بمنطقه نجران، أن حرس الحدود في المملكة هو خط الدفاع الأول لحماية حدود الوطن، مشيراً إلى أن هذا القطاع الحيوي المهم يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ويشهد تطوراً شاملاً في مختلف أجهزته.وكان في استقبال سموه, قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني، وعدد من ضباط وأفراد حرس الحدود, واطّلع سموه على الإمكانات المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود ودعمه بالطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.بعدها شاهد سموه إيجازاً لما يقوم به حرس الحدود في المنطقة والقطاعات التابعة له من مهام وواجبات أمنية على حدود الوطن، بالتنسيق والتكامل مع المرابطين من رجال وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني.ونوه قائد حرس الحدود بمنطقة نجران اللواء مسعود بن علي الشهراني بما يحظى به جهاز حرس الحدود من دعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة, معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على متابعتهما واهتمامهما بجميع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة.// انتهى //17:51ت م0175