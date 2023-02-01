حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه في الإمارة اليوم، قائد قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة العقيد الركن بدر بن مدري الثقفي بمناسبة ترقيته لرتبته الجديدة.وهنأ سموه, العقيد الثقفي بهذه المناسبة, متمنياً له التوفيق.من جهته, أعرب قائد قوات الطوارئ بالمنطقة عن شكره لسمو أمير حائل وسمو نائبه على الثقة والدعم, سائلاً الله أن يديم على الوطن الأمن والأمان.// انتهى //18:23ت م0179