تبوك 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واساختتمت اليوم منافسات الرماية، في دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة في مرحلتها الأولى، التي أقيمت فعالياتها في قاعدة الملك فيصل الجوية بتبوك.وحقق منتخب القوات الجوية المركز الأول في الترتيب العام في منافسات الرماية، في حين حصل منتخب القوات البرية على المركز الثاني، ومنتخب قوات الدفاع الجوي على المركز الثالث.وتوّج قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية اللواء الركن محمد مسفر القحطاني الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز المخصصة لهم, مقدما لهم الشكر نظير عطاءاتهم المتميزة خلال البطولة.إلى ذلك تواصل منافسات دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشر للقوات المسلحة في مرحلتها الأولى في كرة الطائرة، وكرة القدم (صالات), وتستمر حتى يوم السبت القادم.وستقام البطولة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) وتقام منافساتها حالياً في قاعدة الملك فيصل الجوية، والمرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران)، والمرحلة الثالثة في المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم، وكرة القدم (صالات)، واختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.// انتهى //18:25ت م0180