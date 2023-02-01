حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأنهت لجنة الخدمات الطبية والإسعافية برالي حائل تويوتا الدولي 2023 جميع استعداداتها لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية بحفلي الانطلاق والتتويج بمركز المغواة، وكذلك في موقع الفحص الفني والصيانة، بالإضافة إلى مسار الرالي في جميع مراحلة.وأكد مدير الشؤون الصحية رئيس مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة الدكتور فرحان الشمري رفع جاهزية القطاعات الصحية بالمنطقة استعدادا لانطلاقة الرالي ورفع استعداد المركز لمراقبة الوضع الصحي والوبائي بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي 2023 ينطلق في نسخته التاسعة عشرة خلال الفترة من 2 - 4 فبراير الحالي، ويعود هذا العام بشعار "بطولة لقوتها أثر" بوصفه الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات "باخا کروس كنتري" للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط "باخا" التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات "باخا کروس كنتري" للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي.// انتهى //18:36ت م0182