القاهرة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه مصري ليصل إلى 1.055 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.1 مليارات جنيه.وانخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23%, ليبلغ مستوى 16407.79 نقاط، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليصل عند مستوى 4336.32 نقطة, مسجلًا تراجعاَ بنسبة 0.03%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.18%, لينهي التعاملات عند مستوى 2888.5 نقطة.// انتهى //18:36ت م0183