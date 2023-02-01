الرباط 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسانطلقت بمدينة أغادير المغربية اليوم، فعاليات الدورة 6 للمعرض الدولي للصيد البحري "أليوتيس"، بمشاركة 337 عارضاً من الفاعلين في مجال الصيد البحري وتصنيع وتحويل المنتجات البحرية والأحياء المائية من 49 دولة.ويشكل هذا المعرض، الذي يستمر على مدى 5 أيام، فرصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال البحث العلمي وآليات المراقبة والسلامة البحرية، وكذا وسائل تثمين المنتجات البحرية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري.وستقام على هامش هذه الدورة، مجموعة من اللقاءات والندوات التي تركز على مهن المستقبل بالنسبة للصيد البحري، ودراسة سبل تطوير مؤهلات الأحياء المائية بهدف الاستدامة، واستغلال التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية المستدامة للقطاع ومرونة سلاسل الإنتاج الغذائي.// انتهى //19:04ت م0189