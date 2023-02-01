حائل 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واستشارك المتسابقة الهندية سارة كشياب لأول مرة بشكل دولي من خلال رالي حائل تويوتا الدولي 2023 بنسخته التاسعة عشر سعيا لتحقيق أرقام ونتائج جديدة.وأبدت المتسابقة التي بدأت رحلتها في عالم الدراجات النارية قبل 20 عاماً, سعادتها في أولى مشاركاتها الدولية في رالي حائل تويوتا الدولي 2023، مؤكدة أن الهدف الأول هو الوصول لنقطة النهاية بعدد "بلنتيات" أقل" وهو ما سيجعلها تحقق مركزاً متقدماً في الترتيب العام، مشيرة إلى أن هذه التجربة ثريّة لكونها أول سائقة هندية تشارك في سباقات للسيارات والدراجات داخل المملكة العربية السعودية.// انتهى //19:06ت م0190