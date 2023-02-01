الرياض 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأكّد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أن استضافة المملكة لنهائيات كأس آسيا 2027 يعكُس التطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات كافة، ولاسيما القطاع الرياضي، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بقطاعات جودة الحياة ومشاريع ومبادرات رؤية المملكة 2030.وقال: "انعكس اهتمام القيادة على مكانة المملكة مركزاً للفعاليات والبطولات الرياضية العالمية والإقليمية، وما استضافة كأس آسيا 2027 إلى قصة نجاح ستُكتب مع نجاحات أخرى تحققت في استضافة سباقات فورمولا 1 ورالي دكار الدولي وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وغيرها من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية".وأوضح البكر أن المملكة أصبحت فاعلاً رئيساً في الرياضة الإقليمية والدولية خلال سنوات قليلة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وبجهود وتكاتف مختلف الجهات الحكومية بقيادة وزارة الرياضة والمنظومة الرياضية ككل.وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى إنجازات وزارة الرياضة والجهات التابعة لها، مؤكداً أن استضافة البطولة عمل متكامل يسهم ويخدم مختلف قطاعات جودة الحياة.// انتهى //19:13ت م0191