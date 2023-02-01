عنيزة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسأقام مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي بعنيزة أمس، البطولة الأولى للعبة البادل للسيدات في القصيم، بمشاركة عدد من اللاعبات من مختلف مناطق المملكة، وذلك بمقر المركز.وأوضحت مديرة المركز المهندسة ندى النزهة، أن اللجنة المنظمة بذلت الجهود اللازمة لنجاح برنامج المسؤولية المجتمعية بالمركز، إضافة إلى تشجيع الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع تطلعات السيدات والفتيات وتفضيلاتهن، بما يساعد على تنويع الفعاليات الرياضية، ويعود بالفائدة على الصحّة العامة، ودعم المواهب المحلية في مجالات الرياضة، مبينة أنّ عدد الفرق المشاركة في البطولة بلغ 22 فريقًا و44 لاعبة.وفي الختام تم تتويج الفائزات بالمراكز الأولى وتكريم جميع الفرق المشاركة والجهات المتعاونة والقائمين على تنظيم البطولة.// انتهى //19:16ت م0192