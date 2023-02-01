بريدة 10 رجب 1444 هـ الموافق 01 فبراير 2023 م واسيشهد مهرجان الكليجا الرابع عشر في بريدة، الذي تنظمه وتشغله الغرفة التجارية في منطقة القصيم بمقر مركز النخلة في مدينة التمور ببريدة والساحات المرتبطة به، حضوراً مميزاً من العارضين والزوار من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج العربي ، والزوار الجدد كل يوم لتنوع معروضاته والأجواء الترفيهية التي تصاحب فعالياته.وعرض المنظمون للمهرجان في مركز النخلة مجموعة من الصور تحكي تطور المهرجان منذ انطلاقته الأولى التي جاءت بفكرة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بعدما كانت الأسر تعرض منتجاتها بشكل فردي في أماكن متفرقة، بإقامة المهرجان لتوفير فرص عرض عصرية تحولت مع الوقت من مهرجان محلي إلى علامة تنافس في مجال الوجهات التسويقية السياحية، حتى دخلت بريدة ضمن المدن المبدعة عالمياً من قبل اليونسكو في فنون الطهي.وتحكي الصور التي تعرض في مركز النخلة مراحل تطور المهرجان الثري بفعالياته منذ بداياته الأولى عاماً بعد عام لترصد وتوثق لحظات ستبقى خالدة في ذاكرة كل من شارك أو زار هذا المهرجان.// انتهى //19:19ت م0193